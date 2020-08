Maleren og kunstskolelederen Per Henry Garman-Vik forlot oss 8. juli. Han ble 87 år gammel. Han var eventyreren som lyktes i å skape seg et eventyrlig liv.

Det startet i Sandefjord. Som ung var han på hvalfangst med faren, deretter var han i flere år hestepasser på New Zealand før han endte opp i Australia. Per Henry hadde malt bilder fra han var syv år gammel, og i Australia bestemte han seg for å realisere barndomsdrømmen. Han ville bli maler.