Ledet veteranforening for dem som tjenestegjorde under den kalde krigen

Kjell Thore så alltid muligheter og var bestandig optimist.

Kjell Thore Olsen døde 14. februar i år. Foto: Privat

Nekrolog

Av Arnt Bostad og Kjell Grobe

Lederen for Norwegian Nike Veterans Society (NNVS), Kjell Thore Olsen, døde 14. februar etter et kort sykeleie. NNVS er en veteranforening for mannskaper som tjenestegjorde ved Nike-bataljonen fra 1960 til 1990 – under den kalde krigen.