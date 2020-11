Børre B. Ulrichsen

Av Torbjørn Brataas

Nekrolog

Nå nettopp

En kjær kollega og venn, sivilingeniør Børre B. Ulrichsen, gikk bort 17. oktober, 89 år gammel.

Børre vokste opp i Oslo. Han ble sivilingeniør i USA i 1954 og deretter forsker ved Sentralinstitutt for industriell forskning (nå Sintef). Han arbeidet med nye metoder innen automatisering for verkstedindustrien og skipsverft. Digitalisering var i sin spede begynnelse. Instituttet hadde startet utvikling av AUTOKON. Det var et nytt konstruksjonsverktøy for skipsbygging, senere også brukt i bilindustri.

Omtrent samtidig kom en tidlig utgave av en digital styringsenhet for skjærebrennere for skipsverft og verktøymaskiner. Målsettingen var automatisert fremstilling av skipsplater og moduler for skipsbygging og verkstedindustrien. Styringssystemet ESSI ble videreutviklet ved Sintef og deretter industrialisert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Det vakte internasjonal interesse. I 1965 ble Børre markedssjef for ESSI-systemet ved våpenfabrikken, og familien flyttet til Kongsberg. Virksomheten ble utvidet til datastyrte tegnemaskiner. De ble først brukt til uttegning av spanteriss for skipsverft.

Børres styrke var markedsføring av avanserte datasystemer for verkstedindustrien. Han var iderik, vennlig, optimistisk og hadde et stort nettverk. Børre elsket sjøen og båtlivet med familiebåten «Maja», skiturer over Hardangervidda, trening i skog og mark på snørike Kongsberg og turer til fjellhytta ved Veggli.

Festlig lag i Kari og Børres hjem på Sulusåsen hørte med. Vi levde i en hektisk, spennende tid – jeg vil kalle det en pionertid. Viktig grunnlag ble lagt for digitalisering i verkstedindustrien. Arbeidsdagene var lange, men Børres gode humør, historier og kvikke replikker var stimulans og appetittvekker.

Jeg minnes Børre med kjærlighet og med gode tanker til Kari og familien.