Nekrolog: Tore Olsen

Av Petter Skarheim, Trond Fevolden og Kari Balke Øiseth

Dr.philos. Tore Olsen døde 27. august, 90 år gammel. Han har i mange posisjoner hatt stor betydning for utviklingen av vår høyere utdannings- og forskningspolitikk.

Tore Olsen ble ansatt som professor i fysikk ved Norges tekniske høyskole i 1966, før han ble professor i fysikk ved Universitetet i Oslo to år senere. Fra 1975 til 1980 var han dekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Som dekan initierte han en omfattende omlegging av studiene, en omlegging som skulle danne mønster for senere reformer i høyere utdanning.

Fra 1981 til 1987 var Tore Olsen direktør i Forskningspolitisk råd og spilte en viktig rolle i arbeidet med å lansere en modell med overordnede faglige prioriteringer (hovedinnsatsområder) i norsk forskning. Da Forskningspolitisk råd ble nedlagt, ble han ekspedisjonssjef i forskningsavdelingen i Utdannings- og forskningsdepartementet, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1999. Der hadde han ansvar for blant mye annet forskningsrådsreformen av 1993, der fem råd ble slått sammen til Norges forskningsråd.

Den siste stortingsmeldingen om forskning i Tore Olsens periode var under statsråd Jon Lilletun. Denne meldingen innevarslet et reelt tidsskille i forskningspolitikken, og den ble fulgt av økte budsjetter og betydelig innsats for å styrke kvaliteten i norsk forskning.

Tore Olsen var en høyt respektert og kunnskapsrik leder, som hjalp sine medarbeidere opp og frem. Han var vanligvis lavmælt, men kunne gnistre til hvis noen trakk verdien av grunnforskning i tvil.

Vi lyser fred over Tore Olsens minne.