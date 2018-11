Nekrolog: Bjørn Strender

Min pianolærer Bjørn Strender døde 27. oktober, 91 år gammel. Han underviste litt helt til for få år siden, men ble nærmest blind og måtte slutte å undervise på grunn av helsen. Han startet sin pianoskole i 1954 og kalte den «annerledes». Han underviste i moderne, jazzinspirert populærmusikk, som besto av fagene praktisk besifringsspill og akkompagnementsimprovisasjon. Han ga ut flere lærebøker på Norsk Musikforlag.

Som en av svært mange elever ønsker jeg å takke for alt Bjørn har betydd. I 1972 drev han sitt musikkstudio på Bislett. Jeg jobbet ved Rikshospitalet få minutter unna og løp hver torsdag i lunsjpausen opp til 20 minutters undervisning. Han var pedagog som få. Fingerøvelser jeg var blitt plaget med tidligere, ble nå avløst av en ny, morsom og gjerne kjent melodi hver uke. Samme melodi kunne jeg få igjen to år senere når jeg hadde lært nye måter å spille den på.

Jobben på Rikshospitalet kunne til tider være tøff. Da å komme opp til Bjørn, var en lise i et stressende liv. Bjørn var et levende menneske: alltid godt humør, alltid bare positiv kritikk og oppmuntring å få. Han ble en venn. Etter at jeg flyttet i 1980, holdt vi kontakten. Bjørn skrøt nok litt av at han hadde elever helt fra Skien. Flink til å øve ble jeg aldri, men nye lekser medførte at jeg i en travel hverdag ikke bare spilte de samme melodiene om igjen, slik som «When You're Smiling» eller «Basin Street Blues».

Selv om den var ventet, gjorde telefonen fra datteren Gørild om Bjørns bortgang meg svært trist. Jeg satte meg til pianoet for å spille. Jeg slo tilfeldig opp i Bjørns Piano som hobby, i kapitlet om viser og ballader, noe jeg ikke hadde gjort på flere år. Da jeg spilte melodien «En fattig trubadur» slik Bjørn ville at jeg skulle spille den, ble jeg fylt av takknemlighet. Bjørn lever videre gjennom minnene og lærebøkene.