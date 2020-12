Josef Fenster

Nekrolog

Josef Fenster ble født 4. oktober 1930 og sovnet inn den 26. november 2020, på Jødisk bo- og seniorsenter. Da Josef kom til Norge som åtteåring, var han sendt hit av sine foreldre som desperat prøvde å finne land som ville ta imot barna deres. Oppholdet i Norge var i utgangspunktet tenkt å vare i tre måneder. Det varte livet ut.

Da sommeren var over og barna skulle reise hjem til Wien, hadde forholdene på kontinentet forverret seg. Foreldrene fikk tilbud om å la barna bli værende inntil videre. Et jødiske barnehjem ble opprettet i Holbergs gate 21. Barna som hadde reist tilbake til Wien, ble senere drept.

Den 26. november 1942 flyktet Josef for andre gang i sitt unge liv, sammen med barnehjemmet. Alle de 14 barna overlevde. Etter frigjøringen fikk Josef snart vite at moren og én bror var drept i konsentrasjonsleiren Majdanek, mens en bror hadde overlevd Auschwitz og var bosatt i Frankrike. To søstre bodde nå i Australia. Lenge trodde han at også faren var drept, men det skulle vise seg at han hadde overlevd konsentrasjonsleiren. Han var blitt tatt til fange, angivelig som spion, og plassert i sovjetisk fangenskap. Da faren ble løslatt i 1955, var han totalt ukjent med krigens herjinger. Han steg av toget på jernbanestasjonen i Wien og forsto ikke hvorfor familien ikke hadde møtt opp for å ta imot ham. Etter et par uker ble familien gjenforent i Wien, hvorpå faren flyttet til døtrene i Australia raskt etter.

Josef utdannet seg til baker, og senere til konditor; hans kaker var til stor glede for alle. På 1980-tallet engasjerte Josef seg i Komiteen for jødene i Sovjet, og han deltok aktivt i menighetsarbeidet her hjemme. Få kan måle seg med Josef Fensters beskjedne, men svært sjenerøse adferd. Hans blikk var vendt mot alle som trengte noe. Derfor fikk han også Kongens fortjenstmedalje, noe han karakteristisk nok, aldri selv nevnte.