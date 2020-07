Nekrolog: Tore Roy Semb

Tore Roy Semb døde 18. juni, 84 år gammel. Tore er en av dem vi ikke hører om, men som setter sine spor der kun et fåtall av oss gjør det. Gjennom sine personlige kvaliteter og sin kompetanse, blant annet med M.Sc. fra Berkeley University i California, ble Tore prosjektleder for en rekke store miljøprosjekter. Han var i mange år ansatt hos firmaet som da het Ingeniør Chr. F. Grøner, et av firmaene bak opprettelsen av Norconsult. I Norconsult og senere som ansatt i Verdensbanken ledet Tore mange internasjonale miljøprosjekter – i Uganda, Kenya, Egypt, Filippinene, Palestina, Kina, Kambodsja og Jamaica.

Når vi tenker tilbake på et vennskap som varte i over 40 år og som opprinnelig bygget på en arbeidsrelasjon, er det allikevel ikke fagpersonen, men mennesket vi husker. Tores kvaliteter var så åpenbare at vi som kjente ham, var stolte over å være hans venner. Spesielt i disse dager er det fint å tenke på at Tore aldri så hudfarge, utseende eller rikdom – han så mennesket i personen han sto overfor. Et eksempel på hans fordomsfrie sjenerøsitet er Sopheab fra Kambodsja, som fikk betalt sin utdannelse til og med mastergrad av Tore og hans Tove. Det var heller ingen som hadde et mer åpent hus enn de to, enten det var på Hvalstad, i Washington, på Cebu eller i Phnom Penh.