Nekrolog: Anne-Marie Astad

Latteren runget i Akademiet. Det var lett å merke at Anne-Marie var på jobb. Et lyst og lett sinn, alltid interessert. Kreftdiagnosen hindret henne ikke i å være til stede og yte sitt beste. I seks år levde hun i forvissning om at fagarbeiderne på Radiumhospitalet gjorde det de kunne for henne, slik at hun kunne yte for Akademiet. Spesialbehandling fordi hun var syk, skulle hun ha seg frabedt.

Da Anne-Marie Astad kom til Det Norske Videnskaps-Akademi fra NRK i 2004, hadde hun med seg erfaring som journalist fra flere redaksjoner og fra kommunikasjonsarbeid. Nå skulle hun være med og bygge opp forskningskommunikasjon rundt Abelprisen.