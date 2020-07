Rolf Gabrielsen sovnet stille inn 7. juli etter mange års helsesvikt. Han ble 84 år. Med ham er en dyktig og fremsynt psykiater og god venn gått bort.

Rolf vokste opp i Lillesand. Etter legestudier og spesialisering arbeidet han som overlege i mange år ved Oslo Helseråds avdeling for psykiatri, en pionéravdeling for poliklinisk psykiatri i Norge. Så var han i en del år koordinator for voksenpsykiatrien i Oslo.