Nekrolog: Odd Barstad

Vår kjære Odd Barstad gikk bort 12. juli, 75 år gammel. Siste gang jeg traff ham, var ved juletider i fjor. Vår felles venn Per Erik og jeg var på Langerud sykehjem, der han bodde, med en julehilsen. Han smilte bredt da vi kom, og enda mer da Per Erik og jeg engasjerte to av de underholdende til en vals i kantinen.

Odd var med fra starten av i Oslo Syd Parkinsonforening, og selv etter at han overlot klubben til meg etter flere år som leder, har han vært aktiv i foreningen. Vårt beste medlemstilbud, Mandagsklubben, var det Odd som var arkitekten bak: Med et stort kontaktnett fikk han laget et program med fysioterapi, sosial sammenkomst, hjernetrim og logopedi – alt du trenger, på én dag!