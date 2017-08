Nekrolog: Knut H. Jahr

Det var med stor sorg vi i Kristelig Folkeparti mottok meldingen om at tidligere generalsekretær i partiet, Knut H. Jahr, døde brått torsdag 17. august, bare 58 år gammel. Knut var utdannet innen pedagogikk og ledelse. Etter flere år som lærer i ungdomsskolen, gikk han over i Finansforbundet, før han ble personal- og organisasjonssjef i Oslo Kristne Senter. I 2001 startet han sin egen virksomhet innen leder- og organisasjonsutvikling, inntil han i oktober 2008 ble ansatt som generalsekretær i KrF, en stilling han hadde i over sju år.

Han hadde før dette hatt sentrale verv innen Norsk Frikirkeråd og senere i oppfølgeren Norges Kristne Råd, der han var nestleder. Ved tiltredelsen som generalsekretær i KrF beskrev han partiet som «Norges mest vellykkede økumeniske prosjekt». Knut var også lidenskapelig opptatt av musikk, og spilte selv i bandet Folk som oss, noe han tok seg tid til også mens han var generalsekretær. I 2010 spilte de inn en CD med samme tittel, og de fulgte opp med flere konserter. Det var viktig for å fungere som et helt menneske, mente han. Man måtte ha et liv utenfor politikken også.

Knut var en leder som alltid tok seg tid til en prat. Han så den enkelte og ville få fram potensialet i hver enkelt. Han så alltid muligheter og var en ukuelig optimist, noe som påvirket alle rundt ham. Som generalsekretær var han opptatt av involvering og prosess, og la vekt på å delegere ansvar.

«Constant change is here to stay», var Knuts valgspråk. Han var aldri redd for forandring, godtok aldri argumenter om at «sånn har vi alltid gjort det», og var alltid villig til å se på arbeidsmåtene en gang til. Om Knut ikke var politisk aktiv før han begynte som generalsekretær, ble han det etterpå. Da han sluttet i KrF, fortsatte han sitt engasjement for partiet gjennom lokallaget i Sørum KrF, og var også med på landskonferansen i januar.

Savnet etter Knut er aller størst hos hans nærmeste familie, som mistet ham så plutselig og uventet. I dag omslutter vi dem med omsorg og varme. Vi er mange som savner Knut i dag. Men arven etter Knut tar vi med oss, sammen med alt han investerte i mennesker omkring seg. Vi er svært takknemlige for å ha kjent ham.

Knut Arild Hareide, Partileder

Hilde Frafjord Johnson, Generalsekretær