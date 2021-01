Lenge før vi ble opptatt av klima, så han verdien i å sortere avfall

Han brant for lokalmiljøet.

Bjørn Arvid Prytz etterlater seg et stort savn, skriver nekrologforfatter. Foto: Privat

Nekrolog

11 minutter siden

Av Marit Aschehoug

En markant skikkelse i næringslivet i Follo gikk bort 7. januar, like før han skulle fylle 76 år. Lenge før samfunnet for alvor ble opptatt av klima og gjenbruk og grønt skifte, så Prytz verdien i å sortere avfall og gjenvinne alt som er brukbart. I tillegg brant han for lokalmiljøet.