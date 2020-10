Nekrologer: Enver Djuliman

Nekrolog

Nå nettopp

Foto: Den norske Helsingforskomité

Av Inger Gjønnes og Lars Petter Soltvedt

Menneskerettighetsforkjemperen, flyktningen, filosofen, forfatteren, medmennesket og vår gode venn Enver Djuliman er gått bort. Han hadde sitt virke i Den norske Helsingforskomité. I 1999 var han med å etablere både en fredsfestival i Drammen og menneskerettighetsstudiet ved Høgskolen i Buskerud.

Enver underviste i menneskerettigheter. Han var opptatt av å diskutere, forstå og dele sin kunnskap om forsoningsprosesser. Dette var naturlig for ham med hans opplevelser fra krigene han hadde flyktet fra. Enver lanserte slagordet og prosjektet: «Bygg broer, ikke murer.» Gjennom dette ble han opptatt av å bygge broer i den nye flerkulturelle virkeligheten han hadde flyktet til. Vi samarbeidet for å skape forståelse for, kunnskap om og innsikt i menneskerettigheter, forsoning og flerkulturell forståelse.

Enver hadde en egen evne til å formidle sine tanker og ideer. Han satte spor etter seg, og han nøt stor respekt blant unge og voksne gjennom sitt arbeid lokalt og internasjonalt. Han var en kreativ bidragsyter og deltager i dialogforumet Drammen Gjestebud.

I boken Forsoning forteller Enver oss «at noen er heldig i den forstand at historien går dem forbi.» Historien gikk ikke ham forbi. Han forble aktiv like til det siste, og han var opptatt av å bidra til at folkemordet i Srebrenica ikke skulle bli glemt. Innledningsvis i boken siterer Enver lederen i Den bosniske verdenskongressen, Mustafa Cerić: «Jeg ber deg, Gud, at sorgen blir til håp, at straffen blir til rettferdighet, at mors tårer minner oss om at Srebrenica aldri må skje igjen – for noen.» Vi ønsker å bidra med det!

Nå lyser vi fred over Envers minne.

Av Steinar Bryn og Inge Eidsvåg, Nansenskolen

Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at Enver Djuliman er død, bare 61 år gammel.

Vi hadde gleden av å kjenne Enver siden han i 1996 deltok på Nansenskolens dialogseminar om demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning. Han hadde da vært bosnisk flyktning i Norge siden 1993.

Enver var utdannet jurist og arbeidet de siste 24 årene i Den norske Helsingforskomité. Der ledet han store prosjekter om menneskerettigheter og forsoning på Vest-Balkan, i Aserbajdsjan, Georgia, Armenia, Ukraina, Russland og Hviterussland. Han var også med å bygge opp undervisning om menneskerettigheter i Norge, og han var i mange år foreleser ved Nansenskolen.

Enver Djuliman har gjort et imponerende arbeid, som er blitt lagt merke til av mange. I 2003 ble han tildelt Blanche Major Forsoningspris «for den innsats han har ytt for flyktninger i Norge og det norske samfunn, og for å sette forsoning på dagsorden og skape forsoningsprosesser i det tidligere Jugoslavia».

Krig var en tragisk realitet for Envers familie i flere generasjoner. Han hadde selv erfart krigens gru, men mistet aldri håpet om forsoningens muligheter ved hjelp av dialog. I sin glimrende bok Forsoning. Skilt langs veien (2016) ga Enver mange gode råd for å skape forsoning. Han minnet oss om at vi skal huske fortiden, men ikke bli fanger av den. Og at vi trenger en visjon om et samfunn som inkluderer alle borgere.

Enver Djuliman bidro mer enn de fleste til å gi oss redskaper til å arbeide for forsoning, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han viste hva innvandrere kan bidra med i Norge av positive ting. Hans raushet, klokskap og store kunnskaper vil bli husket av alle som møtte ham. Vi er utrolig takknemlige for vennskapet med Enver og lyser fred over hans minne.