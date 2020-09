Nekrolog: Svein Johansen

Av Kjell Werner Johansen, på vegne av kolleger

Svein Johansen, vår humørspreder gjennom over 40 år, gikk bort 29. august, 69 år gammel. Svein kom til Transportøkonomisk institutt i 1976, først i trykkeriet. Der gjorde han seg kjent som «trøkkern». Etter hvert var han også altmuligmann og resepsjonist med ymse tilleggsoppgaver.

Ingen har vært ansatt ved instituttet uten å ha noen gode og morsomme minner om Svein. Mange vil huske 1990-tallets festligheter med «sprengt mais» og øl i trykkeriet på Helsfyr, fantasifulle kreasjoner ved anledninger som skogdag, med åpen «GranBar», eller da han maskerte kantinen som romersk tempel eller gresk landsby, alt etter tema for festen.

I det daglige serverte han både friske kommentarer og passet på at vi fikk i oss litt søtsaker. Tidvis serverte han dikt over aktuelle temaer, som regel med en humoristisk snert. Han var raus med komplimenter og huskes for at han så alle rundt seg. Alt dette bidro til å gjøre hverdagene litt lysere for oss alle.

I vårt arbeidsmiljø, der flertallet har veldig mye utdannelse og forskningserfaring, hadde Svein massevis av dannelse med et blikk for samarbeid og arbeidsglede som vi nok hadde mye større nytte av enn vi var klar over.

Svein dekket sine daglige transportbehov med store gamle amerikanske bruksbiler som tidvis ga bekymringer om krevende reservedelslogistikk, men som også gledet både ham og andre. Da han gikk av med pensjon i 2018, så han frem til gode dager med familien i campingvognen i Sigdal og hjemme på Trosterud. I en årrekke arbeidet satt han i styret i borettslaget.

Svein strålte når han snakket om familien sin, og våre tanker går nå til Marianne og hans fire barn som han var veldig stolt av.

Igjen etter ham står minnet om en mann som spredte mye glede og som er dypt savnet.