Tenårene under okkupasjonen formet ham, og han ble opptatt av «la det aldri skje igjen»

Bjarne arbeidet tilsammen 43 år i utenrikstjenesten.

Bjarne Grindem, tegnet av barnebarnet Ludvig. Foto: Privat

Nekrolog

Nå nettopp

Av Jørg Willy Bronebakk, Kjell Eliassen og Lars Løberg

Med Bjarne Grindems bortgang 23. januar har norsk utenrikstjeneste mistet et godt menneske og en god representant for Norge. Han ble født på Gardermoen i 1927. Tenårene under okkupasjonen formet ham, og han ble levende opptatt av «la det aldri skje igjen».