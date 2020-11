Eva Sandbakken

Av Elisabet Beckstrøm Breen og Preben Colstrup

Nekrolog

Eva Sandbakken døde 20. oktober etter ni måneders sykdom. Hun ble nær 66 år gammel. Hun vokste opp på Høvik med fire søsken, og der bodde hun også mesteparten av sitt voksne liv.

Hun gikk på Den lutherske skole i St. Olavs gate og Stabekk gymnas. Deretter tok hun telegrafistsertifikat ved Sjømannsskolen for å kunne søke hyre på båt sammen med Hans Olav, som hun giftet seg med i 1975. Ekteparet fikk fem barn: Harald, Miriam, Rebekka, Håkon og Elisabeth.

Eva tok utdannelse i flere omganger mens barna vokste opp. Hun ble barnevernspedagog og jobbet i barnevernet noen år. Så ble hun interessert i alternativ behandling og startet opp sin egen praksis med kontor hjemme i kjelleren. Hun var opptatt av å hjelpe barn med lærevansker og laget egne leksehefter. Som 50-åring tok hun en mastergrad i spesialpedagogikk og fikk seg jobb i PP-tjenesten.

Som mor var hun aktivt tilstedeværende, omsorgsfull, tålmodig og romslig. Barna forteller at de har følt seg sett, prioritert og blitt tett fulgt opp gjennom oppveksten. Det var mamma de kunne snakke med, og hun visste mye. Hun har alltid vært åpen om ting som kan oppfattes som vanskelig å snakke om, og var en ressurs. Særlig Harald, som fikk det ekstra tøft i livet, fikk merke hennes nærhet og styrke.

Eva opplevde tre store kriser. Lille Rebekka døde da hun var to og et halvt år, Håkon var på Utøya i 2011 og i januar i år tok Harald sitt eget liv. Kort tid etter dette fikk Eva selv en kreftdiagnose, og da fulgte måneder med sykdom, forverring og usikkerhet. Samtidig fulgte også en tid med nær kontakt med familie og venner. Da hun visste at livet gikk mot slutten, ga hun uttrykk for at hun var trygg i Guds nåde.

Våre tanker går til de nærmeste. Mange av oss er blitt fattigere og kjenner på savnet av en åpen, ressurssterk og nær venn.