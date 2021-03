Foto: Privat Personalia Nekrolog Hun var sekretær for ni utenriksministre. Fire av dem har skrevet dette minneordet. Vi minnes henne med takknemlighet, skriver de tidligere utenriksministrene Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Bjørn Tore Godal og Knut Vollebæk.

Nekrolog

Nå nettopp

Av Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Bjørn Tore Godal og Knut Vollebæk

Søndag 7. mars fikk vi den usigelig triste beskjeden om at Ragnhild Strøm, en trofast medarbeider i Utenriksdepartementet gjennom mer enn 50 år, var død etter et svært kort sykeleie. Hun ble diagnostisert med kreft i desember. Ragnhild ble 81 år. Ragnhild Strøm var sekretær for ni utenriksministre, fra John Lyng til Thorbjørn Jagland.