Stein Kiran

Nekrolog

10 minutter siden

Stein Kiran har regien til stykket «Albert Åberg» i 2001. Foto: Erlend Aas

Av Anna Bache-Wiig og Ane Dahl Torp

Det var med stort vemod vi mottok nyheten om at skuespilleren, dramatikeren og regissøren Stein Kiran døde 21. november, 66 år gammel. Mange husker ham for årene ved dukketeateret på Oslo Nye, der han var både dukkespiller, instruktør og i en periode kunstnerisk leder. Forestillingen Snekker Andersen og Julenissen er blitt en kjær tradisjon for mange.

For oss, som hadde Stein som instruktør i Bærum Barneteater på 80-og 90-tallet, er det en bit av barndommen som er borte. Da vi som ti-, elleveåringer stilte til prøver i en svett gymsal på Høvik, ble vi møtt med varme, nysgjerrighet og respekt. Alle fikk strekke seg og ta ansvar for sin rolle. Fikk vi prestasjonsangst, gikk Stein foran og spilte så dårlig at vi forsto at det ikke var så farlig. Han fant alltid en måte å bruke det beste vi hadde til noe som tjente forestillingen og fellesskapet, uansett utgangspunkt. Alle fikk en plass i scenelyset, og når vi hørte Steins karakteristiske snorkelatter der ute i mørket, visste vi at vi var på rett vei.

Da vi var barn, var han læreren vi alltid lyttet til. Da vi ble tenåringer, ble han mentor og venn. Det var alltid en ledig stol på «det blå rommet», der praten gikk om stort og smått. Stein lyttet, over beksvart kaffe og Rød Prince, alltid nysgjerrig, aldri formanende eller moraliserende. Stein snakket med oss som voksne før vi egentlig var det, viste oss tillit og fikk oss til å strekke oss, over regnbuen, som det het i en forestilling, mot fantasi og lek på alvor.

Tiden i barneteateret var bare en liten del av forestillingen som ble Steins liv, men vi som var der, husker ham med takknemlighet. Stein var Trollmannen fra Oz som viste oss at teater kan skape virkelig magi. For det fortjener han stående applaus.

«Trollmannen fra Oz» på Trikkestallen i 2007. Marianne Edvardsen og Suzanne Paalgard med den grusomme heksen fra vest Herligheksa Ha-Ha- tjooggudbevaremegvel, som Stein Kiran holder. Foto: Stenersen, Tor

Av Per Horn

Min venn Stein Kiran døde brått lørdag.

Steins liv var sterkt knyttet til teateret. Jeg traff ham først som 16-årig altmuligmann på Riksteatret, så på Oslo Nyes dukketeater som skuespiller og senere dyktig instruktør. Men det var i Bærum Barneteater vårt samarbeid startet, Stein som instruktør og jeg som scenograf. Steins kvalitetskrav resulterte i forbausende gode oppsetninger, la fundament for ungdommene som ville gå teaterveien og ble en viktig faktor for utviklingen av barneteaterets høye nivå. Innsatsen ble lagt merke til, Rogaland Teater engasjerte ham til store oppsetninger.

Senere ble Albert Åberg sentral i våre liv. Mange engasjerende diskusjoner omkring den lille fyrens liv og gjøren resulterte i morsomme oppsetninger på Dukketeateret og Riksteatret. Spennende var det også da Steins dramatisering av Snekker Andersen for Bymuseet, med scenograf Christian Egemar, skulle overføres til den nye og mer krevende scenen i Trikkestallen, i min scenografi.

De siste årene i Steins liv var ikke lette. Alt var ikke som det skal være, ikke som det bør være. Han måtte slutte ved teateret, falt ut av miljøet, opplevde at venner ble fjernere. Livslysten forsvant. Lyspunktene var familien og Søndre Sandøy. Der var Stein i sitt ess som quizmaster, på Café Oline med hundretalls deltagere. Men det var også der han kollapset høsten 2019. Stein havnet på sykehus, men med en utrolig viljestyrke og krefter ingen skjønte hvor han fant, tok han bokstavelig skritt for skritt. Han vant sakte livslysten tilbake. Urettferdig nok falt han om natt til 21. november og døde kort tid etter, 66 år gammel. Et godt minne er at Stein julen 2019 fikk oppleve forestilling nummer 1500 av Snekker Andersen. Et stolt øyeblikk.

Jeg vil huske ham som en god venn og påståelig samarbeidspartner.

Oslo Nyes dukketeater skal sette opp Askepott i 1991. Fra v.: Ragnhild Wang, Anne-Lise Ruud, Harry Guttormsen, Kjersti Germetsen, Stein Kiran og Knut Wiulsrød. Foto: Rolf M. Aagaard