Jan Rodvang

Av Ola Dybwad Olsen og Andreas Morisbak

I cupfinalen i fotball i 1968. slo Lyn Mjøndalen 3-0. Jan Rodvang er nr. 2 fra venstre på bakerste rad. Foto: Aktuell/NTB

Nekrolog

Nå nettopp

En viktig spiller fra Lyns storlag i 1960-årene gikk bort 7. november. Han var født på julaften i 1939.

Jan Rodvang spilte i Lyn fra 1963 til 1974. Han fikk med seg hele storhetstiden: to gull, tre sølv og to bronse i serien foruten The Double og to cupmesterskap i fire spilte finaler. Han spilte rundt 300 kamper for Lyn, hvorav 22 i Europacupen med kvartfinalene i Barcelona som høydepunkt. Seks landskamper ble det også. Jan kom med på årets lag i VG samme år. Han forble Lyn-gutt i alle år. Han har mange oslomesterskap for old boys og deltok i Lyns Eldre-arrangementer helt til det siste. Han var innehaver av Lyns hederstegn.

Jan var like rapp i kjeften som på føttene. Han var det store muntrasjonsrådet, og vi lagkamerater fikk oss en god latter titt og ofte. Garderobekulturen var viktig for samhold og lagånd, og her var Jan en ener med herlige og saftige replikker.

Men han var også glimrende på sin høyreback. Hans vittige kommentarer gikk ikke utover hans seriøsitet som spiller. Han forberedte seg godt og hadde stor selvtillit. Han så situasjonene kjapt og var til å stole på. Hurtig teknikk og en-touch fremover kombinert med harde, solide og rettferdige taklinger var hans varemerke. Relativt kortvokst som han var, gikk beina som trommestikker, og han ble en publikumsfavoritt.

I The Double i 1968 vant vi stort sett alt som var av kamper – bortsett fra mot Strømsgodset. I siste kampen før sommerferiepausen tapte vi hele 10–1! På stillingen 8–1 spilte plutselig Rodvang en kanonkule rett til værs. «Hva i svarte er det du driver med?» ropte lagkaptein Morisbak indignert. «Der oppe får dem i hvert fall ikke tak i ballen!» var svaret.

Vi føler med Kirsti, som viste en enestående omsorg i den vanskelige sykdomstiden, og med barna Terje og Janne og hele familien, som han var så glad i.