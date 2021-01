NRK-profilen minnes av mediterende over hele verden

Internasjonalt minnes mediterende hans lyse og lekende sinn.

Rolf likte å orientere seg i nye bøker, tanker og trender, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat / Torbjørn Hobbel

Nekrolog

Nå nettopp

Av Eva Skaar, Halvor Eifring, Ole Gjems-Onstad og Are Holen

Rolf Brandrud døde 30. desember 2020 på Ullevål sykehus, 70 år gammel, med nærmeste familie rundt seg. Døden kom uventet, men uten mye lidelse. Derimot var dødsfallet et sjokk for hans to døtre, samboer og hans mange gode venner. Rolf gledet seg til sitt første barnebarn om få måneder, men den gleden ble ham ikke forunt.