Ole Kristofer Ree

Av Karl Morten Wefring

Nekrolog

Nå nettopp

Veslemøy ble helt slått ut da hun mistet sin kjære mann etter mange tiårs ekteskap. Ole ble født 29. april 1943 og døde 9. oktober i år, bare 77 1/2 år gammel. Etter ti måneders hard kamp sovnet han stille inn på grunn av kreftsykdommen.

Ole K. Ree var selvstendig næringsdrivende. Han var oppfinnsom gjennom sine fem roller i norsk næringsliv. Han jobbet med klesagentur en gros, informasjonsrådgiving, IT-drift og support. Hans egen bedrift Boa Vida AS hadde grener til Portugal. Som kontaktperson i Fashion Mix AS gjorde han suksess, til en meget god omsetning. Som den åpne ekstroverte personen han var, knyttet han lett forbindelser til næringslivet, og ditto med å knytte vennskap.

Ole var en sjenerøs og hjelpsom venn, som vi alle vil minnes med vemod. Ekteparet var opptatt av å ta vare på fortiden for fremtiden. Boligen deres, det gamle tømmerhuset med torvkledd tak, er et eksempel på nettopp dette. Engang var det bebodd av Knut Hamsun.

Høydepunkt i det aktive livet for ham og Veslemøy var utallige reiser til hans andre fedreland Portugal og huset der. Alle båtturene i Oslofjorden er heller ikke å forglemme. En underfundig idé underveis var «gratis telefonringing» i en lengre periode. Vi i kretsen rundt ham prøvde det med glede, uten å skjønne hvordan han fikk det til.

Mine tanker går nå til hans aller nærmeste: Veslemøy, Suzanna, Kristofer jr. og resten av familien, særlig broren til Veslemøy, Dan Harald. Barn, barnebarn og den store vennekretsen sørger nå. Vi er delvis i sjokk over at denne tidligere så vitale, energiske og kreative mannen er borte. Jeg vil huske Ole Kristofer med respekt og stor takknemlighet. Jeg lyser fred over alle de gode minnene.

Takk for alt du ga av deg selv, Ole.