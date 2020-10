Nekrolog: Jan Fredrik Sønsteby

Nekrolog

Av Kjetil Rivelsrud

Statsautorisert revisor Jan Fredrik Sønsteby, en av høvdingene i den norske revisorverden, døde 30. september, 82 år gammel.

Han var sentral da revisjonsselskapet Noraudit ble etablert i 1969 med BDO som internasjonal samarbeidspartner. Den 31-årige Jan Fredrik ble leder fra starten. Han var den selvskrevne kontakten med BDO-selskapene i utlandet.

I 1988 gikk Noraudit og AS Revisjon sammen og dannet det den gang største revisjonsselskapet med 800 ansatte. Jan Fredrik var en pådriver og en av arkitektene bak. Internasjonale endringer førte raskt til splittelse. Jan Fredrik og halvparten av partnerne ønsket ikke å bli dirigert fra utlandet. De valgte da å etablere et nytt og uavhengig Noraudit. I dag heter selskapet BDO og har over 2 milliarder i omsetning i Norge.

Jan Fredriks store engasjement førte til at han ble formann i Den norske Revisorforening. Han ledet utviklingen av god regnskapsskikk og priskomiteen.

Jan Fredrik var en likandes kar. Han hadde godt humør og et godt smil. Han var positiv, lojal og utadvendt. Han kunne sitt fag, og han hadde samtidig det store revisoroverblikket. Han var nysgjerrig på sine medmennesker. Han likte å prate og bygget relasjoner. Han hadde omsorg for sine medarbeidere og tok seg god tid i samtaler med dem. Med sine kunnskaper og allsidige erfaring var han en støttespiller for ledelsen og for utviklingen av BDO.

Venner og kolleger minnes Jan Fredrik med takknemlighet.

Våre tanker går til Turid og den nærmeste familie.

Av Alf G. Andersen

23. september døde Jan Fredrik Sønsteby, 82 år gammel. Han har satt mange minneverdige spor etter seg i samfunn, sosial omgang og familie.

Jan Fredrik var veldig lett å like. Mange husker ham som medstifter av revisjonsselskapet Noraudit DA. Han hadde en lang rekke ledende verv i bransjen.

Han tok artium på Vahl skole. Der traff han Åse, som han giftet seg med i 1964. Åse ble syk og døde i 1975. Med to barn på 5 og 7 år og hardt arbeidspress ble det en vanskelig tid for Jan Fredrik. Men liv og tragedie er uforutsigelig. Åse hadde en kollega og venninne, Turid, som ble venn av Jan Frederik. På slutten av samme år giftet de seg. De fikk et 45 år langt og lykkelig ekteskap.

I 1945 ga han matpakker til russiske krigsfanger i fangeleiren på Etterstad. De tyske vaktene satte pris på småguttens åpenbare humanisme og så ofte gjennom fingrene når maten skiftet eier. I barne- og ungdomsårene var han en dyktig idrettsutøver. Som ski- og stavhopper hadde han selveste Tippen Johansen som trener.

Han satte stor pris på et rikt friluftsliv og var en habil seiler. Han elsket også utelivet ved hytta på Filefjell. Han ble en hjørnesten i VIF og etter hvert i Aldermannsligaen i klubben. På slutten av 1980-tallet var han til stor hjelp som profesjonell revisor. Han bidro sterkt til å dra klubben ut av det økonomiske uføret. Glemmes må heller ikke hans innsats i Nordstrand Rotary og Idrettsforeningen Torodd.

Jeg kjente Jan Fredrik i mange år og skjønner godt hvorfor han ble beskrevet som sine venners beste venn. På fødselsdagen ble det alltid servert rikelig med krabber og avec. Det er spesielt fra disse sammenkomstene jeg husker det smilende, kommuniserende og elskverdige mennesket som nå dessverre har forlatt oss.

Han vil bli dypt savnet av Turid, barna Carl Fredrik, Karin og Magnus med familier.