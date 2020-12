Nils Steen Egelien

Nekrolog

Gardist og Major Nils Steen Egelien, populært kalt Mr. Garden, gikk ut av tiden 11. desember 2020, 87 år gammel. Ved hans bortgang er en lang livsreise over for en hedersmann og en bauta i H.M. Kongens Garde.

Et tilbakeblikk: I januar 1993 «dimmiterte» han fra Garden, da som sjef for vakt og parade, etter å ha vært i Garden siden november 1953. Nils Steen Egelien må kunne sies å ha gjort seg særskilt bemerket i Garden, spesielt som sjef for Gardemusikken, som han ble beordret til i 1958. Der var han i sin tid ledende befal og innførte en rekke nyskapninger i drillkontigenten, i dag KP3. Jeg vil spesielt nevne paraden i anledning kong Olav V sin 85 års dag, 2. juli, hvor Egelien foresto avmelding overfor Kongen på Slottsplassen.

Nils S. Egelien har deltatt på Edinburgh Tattoo hele fem ganger med Garden og er mannen bak pingvinen «Nils Olav». Han betegnes som legenden i Garden og er populært kalt «Gardens vandrende leksikon».

Han har hatt FN-tjeneste i Korea, FN-tjeneste i Gaza, hans mangeårige virke i Norske Koreaveteraners forening og ikke minst at han fikk St. Olavsmedaljen i 1972. NGF – Norges Gardistforbund har vært Egeliens «arbeidsplass» fra 1993, og der har han gjort en strålende jobb i mange år.

Jeg ble kjent første gang med Nils i forbindelse med min tjeneste i H.M. Kongens Gardes Musikkorps i 1969, spesielt i min rolle som tillitsmann i Musikktroppen. Vi har holdt god kontakt i alle år deretter, med mange veterantreff og hyggelige stunder.

Mine tanker går til hans kjære hustru Marit, som han har vært gift med i 60 år, et diamantbryllup som ble markert i 2020, og selvfølgelig til hans barn og barnebarn. Takk for gode minner og følge, Nils! Jeg hever hånden til Gardelua og hilser Major Egelien en god reise videre ... Hvil i fred.