Odd Skontorp

Av Farouk al-Kasim, Sigurd Heiberg og Tor B. Lund

Nekrolog

Odd Skontorp døde 17. november. Han ble 75 år.

Vi ble kjent med Odd da han begynte i Oljedirektoratet kort tid etter at det var opprettet. Det var en tid hvor ingeniørkunsten gikk fra å være tradisjonsbasert til å bli modellbasert. Det muliggjorde at Nordsjøen kunne bygges ut. Ingen hadde gjort slikt før, heller ikke de store selskapene, som vi hadde en tendens til å se opp til.

Med solid forskererfaring fra Universitetet i Oslo og et utover det normale beskjedent vesen på egne vegne lyttet han, lærte, analyserte kritisk og var krystallklar i sine konklusjoner. De første årene gjaldt det modellering av hvordan olje, gass, vann og bergarter samvirket under utvinning. Odd samarbeidet nært med E. J. Medley og Claude L. McMichael i Mobil. De realiserte et pionérprosjekt for å fortrenge olje fra et av de største oljefeltene til havs (Statfjord) med en gass som var blandbar med oljen. Det vasket effektivt ut oljen og til salg. Flere oppgaver fulgte. Gevinstene har vært i fantasillionklassen.

Odd ga seg ikke der. Han virket utrettelig og uselvisk. Det inspirerte kolleger i offentlig og privat sektor til å forstå hva de holdt på med og å få respekt for hverandre. Det gjorde han fra Oljedirektoratet, senere Statoil og i internasjonale posisjoner. Oljedirektoratets samarbeid om å utnytte forekomstene av kritt i Ekofisk-området og Danmark, etterfulgt av Spor- og Force-programmene er eksempler på arenaer hvor Odd har satt spor etter seg.

Som kollega, venn og menneske var Odd en raus og trivelig person, godt støttet av kone Hanne, barn Marie og Per og en stor familie. Sorgen etter ham er tung, og vi tenker på dem som sto ham nærmest. Han står som et eksempel på hvordan kunnskap, åpenhet, vennlighet, grundighet og ærlighet bidrar til ekte velstand.