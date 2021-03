Foto: Terje Pedersen / NTB Personalia Historien som ble fortalt om ham, var så unyansert at den ble direkte feil Noen hevdet at Lorentzen og prinsessen måtte flykte Norge for å gifte seg, men sannheten rimer mer med hans livsgnist: Han ville ut i verden og skape noe selv.

Nekrolog

10 minutter siden

Av Stig Arild Pettersen, forfatter av biografien «Erling Lorentzen: Vilje og motstand» (2016)

«Jeg er ikke redd for å dø. Jeg har bare så mye jeg skulle ha gjort først.» Dette utsagnet over en flaske vin i New York i november 2015 beskriver Erling Lorentzen bedre enn noe annet. Få mennesker har kunne glimte med den skaperkraften og gjennomføringsviljen som Erling Lorentzen hadde. Natt til tirsdag 9. mars døde han, 98 år gammel. Helt til det siste gledet han seg til at pandemien skulle ta slutt, så han kunne begynne å reise igjen. Et eventyr er over, et unikt menneske er gått bort.