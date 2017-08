Nekrolog: Per Winge

Den 16. august døde Per Winge, 76 år gammel. Det var med stor sorg vi mottok det triste budskapet. Per Winge oppvokst i Oslo var opprinnelig typograf. Han tok kunstutdannelse i Münster, Tyskland på 60- og 70-tallet. Her traff han sin kjære Ruth og de giftet seg i 1970 og fikk barna Anna, Viveca og Martha. Han arbeidet blant annet som vitenskapelig tegner i Tyskland.

Familien flyttet til Norge i 1976. Han startet som underviser ved Lærerhøgskolen i Forming på Blaker i 1977 og ble i 1981 landets yngste rektor innen høyere utdanning. Han var tilsatt på Høgskolen til han gikk av med pensjon. Rektor i en svært turbulent tid med trussel om nedleggelse av utdanningen på Blaker. Han lyktes i å omdanne skolen fra en pedagogisk utdanning til en fremtidsrettet designutdanning. Institutt for Produktdesign i dag er utenkelig uten hans utrettelige kamp.

Han designet blant annet ordførerkjedet for Sørum kommune, smykkekolleksjoner og hadde stor suksess med sin Fabula serie som hovedsakelig ble produsert i glass. Som kunstner produserte han billedkunst helt til det siste. Hans arbeider ble innkjøpt i flere sammenhenger. Hans egen kunstneriske virksomhet var en viktig del av hans arbeid.

Vi som arbeidet sammen med ham vil alltid huske ham som en svært god kollega med stor integritet. Han hadde en egen evne til å omgås alle typer mennesker, var en meget sjenerøs personlighet. Han var en sann gentleman, et ujålete og varmt menneske.

Per Winge var svært ambisiøs på instituttets og fagets vegne og vil fortsatt være et forbilde for oss alle. Vi vil etter beste evne fortsette å videreutvikle instituttet. Vi sitter alle igjen med et dypt savn og våre tanker går til familien.

Gunnar H. Gundersen, Instituttleder, Institutt for Produktdesign, HIOA

Peer Bjarne Moen