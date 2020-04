Bente døde 16. april, 78 år gammel, knapt to år etter at hun fikk kreftdiagnosen.

Noen ganger møter du et menneske som preger deg resten av livet, og som til og med kanskje gir livet ditt en annen retning enn det du hadde tenkt. Et slikt menneske var Bente. På Ramstad skole i Bærum, der hun var rektor fra 1991 til 2006, drev hun det rene klekkeriet for nye rektorer blant sine inspektører.