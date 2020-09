Nekrolog: Rita Johanne Devor

Av William Nygaard og Per Sunde

Nekrolog

Rita Johanne Devor gikk bort 11. august, nesten 103 år gammel.

Hun var født i Østerbro. Moren Johanne drev motebutikk, og faren Johannes var fargehandler. Hun møtte tannlege og skiløper Finn Devor blant felles venner i Danmark. De giftet seg i Oslo i 1939. Hun arbeidet kort i filmbransjen i København og videreført dette på 50-tallet i Norge, som scriptgirl i Starfilm (senere Centralfilm).

Finn måtte flykte over hals og hode før Donau-aksjonen i 1942 grunnet sitt jødiske opphav. Advarselen om øyeblikkelig flukt kom over telefonen fra deres venn, lensmann Gusland i Stavern, som hadde ordre om arrestasjon de nærmeste minutter. Finn var i ferd med å trekke visdomstannen til en tysk offiser sittende i tannlegestolen. I spranget fisket han med seg offiserens Walter-pistol og forlot den tyske pasienten med halvtrukket tann. Den gravide Rita kom etter under dramatiske omstendigheter. Rita ble mor til tre sportslige gutter, og ektemann Finn ikke mindre gutteaktig som den fjerde.

Rita var blant de siste representanter for en foreldregenerasjon av krigs- og etterkrigsbarn. Det ble et hjem i sport, humør og utdannelse. Den flotte Rita ga hjemmet stil, dannelse og humør. Ski- og sommersport ble en løype for dem alle – pappa, Flemming og Morten på bane og i spor og Jan Petter som en av landets fremste skihoppere. Hun var selv i bakken når de store hopprenn fant sted. Rita la rammer, og hun oppmuntret. Hun var et forbilde for vennegjengen i klubben Spanskrøret. Hennes overskudd og utstråling skapte beundring og stemning.

Omsorg var en kultur i familien. Da mor Rita ble svakere, tok Jan Petter sin mor til seg i sitt hjem, hvor hun levet i 17 år frem til sin bortgang. Rita var sine gutters sanne forsvarere i ett og alt. Hun savnes i beundring og varme.