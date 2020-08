Nekrolog: Nils Henrik Eggen

Nekrolog

7 minutter siden

Magnus Henriksen Stensvaag

Av Ulf Grønvold

Hvorfor ble arkitekt Nils Henrik Eggen så anerkjent? Uvanlige bygninger ofte får mest oppmerksomhet. Eggen sto for det stillfarende og lavmælte. Ikke mange sprelske overraskelser, men inderlighet og innlevelse. I det lange løp er det de slitesterke kvalitetene.

Eggen døde 19. juli i en alder av 88 år. Hans karriere startet på 1960-tallet med sentralskoleanlegget på Oppdal, fem U-formede bygninger som danner ulike plassrom og gir mennesket fotfeste i et stort landskapsrom. Noen få temaer gjentas og varieres, en beherskelse som gir fasthet og samtidig er avstemt til topografiens vekslende former. Siden fulgte en stor produksjon som ble avsluttet med tre viktige bygninger i Trondheims historiske kjerne:

I 1983 brant Erkebispegårdens magasinfløyer ned. Eggens nybygg har store flater med gråbrun teglstein, små vertikale vinduer og brede fuger som er dratt over teglsteinene. Det lukkede preget berikes av den innvendige hovedtrappens krumme avtrykk i fasaden og det inntrukne inngangspartiet. Uttrykket er fra vår tid og funksjonene er nye, men på mesterlig vis fremheves kvaliteter i det gamle anlegget.

Eggens arkitektkontor tegnet også besøkssenteret ved Nidarosdomen, som er med på å definere Vestfrontplassen, og St. Olav domkirke, den katolske hovedkirken i Trondheim. En treskipet basilika i tegl erstattet den forrige kirken, som hadde store tekniske problemer og var blitt for liten. Byggekomiteen ba om en kirke med om én fot i oldkirken og én i det 21. århundret. Det har de fått. Kirken er ikke ulik San Sabina i Roma fra 422, men har et tak med en moderne paraply-konstruksjon. Resultatet er en pryd for Trondheim og et interessant lærestykke.

Av Dordi Fiskum, Eggen Arkitekter

Nils Henrik Eggen ble født 28. februar 1931 og døde 19. juli i år. Han har betydd svært mye for mange. For 57 år siden startet han arkitektkontoret som bærer hans navn.

Virket som arkitekt var uløselig knyttet til livet hans. Han la all sin energi i arbeidet med å finne gode løsninger, gjøre bevisste og begrunnede valg. Han var åpen for alternative tanker og nye ideer. Han formidlet hvor nødvendig kritisk tenkning, samarbeid og diskusjon er.

Han insisterte på at en bygning må utformes i samspill med omgivelsene, enten det er i en landskapssituasjon eller i en bystruktur. Bygningen skal gi noe til omgivelsene, ikke være seg selv nok.

Han lærte oss at alle prosjekter må bygge på kunnskap: om stedet, om bygningens funksjoner, om teoretisk grunnlag for utforming og organisering. Spesielt innen skolebygg var Nils Henrik en pionér i å utforme skoler etter nye pedagogiske prinsipper.

Nils Henrik viste stor respekt for andre fagområder, enten det var rådgivere, håndverkere, beslutningstagere eller entreprenører. Men vi arkitekter skulle være stolte av vårt eget fag og vår kompetanse. Vi lærte verdien av dialog, personlig kontakt og tydelig formidling av ideer og tanker.

Nils Henrik var en nøktern og omsorgsfull mann med høy etisk standard og personlig moral. Han var opptatt av tillitsforholdet til byggherren, men minnet oss om at vi alltid har to byggherrer: kunden og allmennheten. Vi skal bygge for et bedre samfunn.

På sine eldre dager fortsatte han å være en mentor og god venn. Han viste engasjement og stor interesse for kontorets prosjekter, drift og fremtid helt til det siste.

Vi skylder Nils Henrik stor takk for denne skatten av holdninger og verdier. Den er, og vil fortsatt være, grunnmuren i den videre virksomheten og driften av arkitektkontoret.