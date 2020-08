Nekrolog: Christian Zwach

Av Nils Telnæs, Equinor

Christian raget et hode høyere enn oss andre på mange måter. Vi husker hans mer enn 190 centimeter på strømpelesten, alltid med et smil på toppen. Hans faglige bidrag i Equinor og hans egenskaper som menneske, venn, kollega og leder har satt dype spor.

Etter oppvekst og doktorgrad i geologi i Tyskland startet han hos Hydro i Oslo i 1996. Christian hadde en unik evne til å bruke sin faglige kompetanse til å utvikle nye konsepter og verktøy, som i dag brukes aktivt i vår internasjonale leteaktivitet. Han har bidratt til at fagmiljøet rundt modellering av petroleumssystemer i Equinor og i Norge er attraktivt og svært kompetent.

Christian var trygg på seg selv, rolig og balansert, men samtidig nysgjerrig og aldri redd for å ta de tunge faglige diskusjonene – uten å komme i konflikt med andre. Hans sans for humor og varme og inkluderende stil førte til at han fikk folk med seg. Han ble en rollemodell.

Christian var letesjef i Stavanger, Indonesia og Canada. Han har vært ansvarlig for en sikker og forsvarlig gjennomføring av noen av våre mest krevende boreoperasjoner, samtidig som han bygde relasjoner på tvers av kulturer og generasjoner. Lederstilen innebar tilstedeværelse og å lytte. Han bygget sterkt samhold og selskapstilhørighet selv om det var langt til hovedkontoret.

Christian krevde mye av seg selv og hadde stor gjennomføringsevne. Oppussingen av seilbåten tok lang tid fordi han stilte de samme høye kravene privat som i jobben. Han gikk aldri på akkord med det han mente var riktig. Han var hel ved.

Christians og Mies hjem i utlandet var alltid åpent for besøk. Våre varme tanker og medfølelse går til Mie, barna og familien i Tyskland. Vi vil alltid være der for dere slik Christian var i vårt liv. Gode venner og kolleger i Equinor vil savne ham sårt.