Nekrologer: Knut Bohwim

Filmregissør Knut Bohwim døde 16. juni, 89 år gammel. Han går over i historien som en av landets største filmregihåndverkere.

I det selvhøytidelige filmmiljøet på Jar i 60- og 70-årene ble hans legendariske uttalelse: «Det er for mange i Norge som tror de er Bergman» tatt unådig opp. Å lage underholdningsfilmer som Olsenbanden, til og med basert på danske manuskripter, møtte ikke respekt blant hans samtidige. At filmene hans også ble publikumsvinnere, kvalifiserte til det absolutt verste skjellsord i film- og TV-miljøet på den tiden: «kommersiell». Det var utenfor enhver mulighet å få økonomisk støtte. Hus og hjem ble i hver film oppført som garanti for banken.