Vår kjære kollega Tone Jørstad gikk bort 17. juni etter lang tids sykdom. Hun ble bare 53 år.

Tone var først og fremst et medmenneske. Alle følte at de fikk ekstra god kontakt med henne. Hun var unik i så måte, både som kollega og venn. Tone møtte alle med et smil, og latteren satt løst. Det var lett å høre når hun var på jobb.