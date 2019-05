Nekrologer: Turid Vogt Grinde

29. april døde barnevernets grand old lady, psykologen Turid Vogt Grinde, 95 år gammel. Hun holdt det gående som forsker ved NOVA til hun var 90, de senere årene med finansiering fra blant annet Forskningsrådet og Nordisk Ministerråd. Hun brant for at forskning skulle gjøre en forskjell, ikke minst for barna, og at barnevernet måtte baseres på forskningsbasert kunnskap.

Turid fikk utrettet mye og ble hedret for det da hun i 2002 ble utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen psykologi og helsevern. Hun ble kalt psykologlovens mor for sitt arbeid for å beskytte psykologtittelen. Hennes viktigste forskningsarbeider var knyttet til sammenligning av barnevernet i Norden. Hun var spesielt opptatt av forholdet mellom samfunnets og familiens ansvar.