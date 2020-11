Anne-Marie Dvergsnes

Av Eilert L. Rostrup, for venner på SEM-huset, seniorsenter og menighet

Nekrolog

Anne-Marie Dvergsnes døde 11. november, nær 79 år gammel.

Hun var et kjært ansikt for flere generasjoner på Simensbråten Ekeberg. Her var hun bydelens helsesøster i mer enn 30 år – en med en usvikelig nærmiljø-teft.

Anne-Marie vokste opp på en gård i Nannestad og kom til Oslo for få sykepleierutdannelse på Aker sykehus. Hennes videre valg var helsesøster. Før hun kom til Ekeberg, hadde hun skaffet seg praksis i Finnmark, ektefelle fra Kristiansand og to døtre.

Anne-Maries store engasjement og ansvarsområde var SEM-huset, vårt nærmiljø-senter på Simensbråten Ekeberg. Hun var med både i styret for Simensbråten seniorsenter og i komiteen for det lokale menighetsarbeidet. Men best trivdes hun i kulissene. Hun hadde et skarpt blikk for livets mangfoldige situasjoner og varm interesse for den enkelte hun kom i kontakt med.

Da hun ble pensjonist, påtok hun seg å vaske i gangene på SEM-huset. Der er hennes gamle helsestasjon nå legekontor. «En fin måte å møte de voksne utgavene av mine tidligere elever og nybakte mødre», sa Anne-Marie.

Hun oppmuntret folk hun traff, til å ta en tur innom seniorsenteret for en kopp kaffe eller være med på aktiviteter. Og hun var der, så de skulle bli sett og ivaretatt. Mange kom til senteret nettopp med avtale om å treffe Anne-Marie.

Anne-Maries spesialitet var å snu seg rundt og fikse en situasjon, enten problemet var at det var for få stoler eller for lite suppe. Et praktisk talent og en ukuelig optimist! Høsten 2019 mottok hun Ekeberg-trollet, en ildsjel-pris fra Lions Club Oslo/Ekeberg.

Anne-Marie fikk slag for nær to år siden og ble brått revet ut av sitt aktive engasjement. Men hennes omtanke og interesse for det som skjedde på hennes tidligere hjemmebane, holdt seg levende!