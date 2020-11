Nekrolog: Tor Foss

Av Tone Lie-Jørgensen, Vigdis Spørck, Njål Petter Svensson, Bjørn Riiser og Terje Galtung

Vår kjære venn og tidligere kollega Tor Knut Foss vokste opp i en arbeiderklassefamilie i Oslo sentrum. Han var med i Framfylkingen og senere AUF. Klassebevissthet og politisk tenkning var gjennomgående i all hans virksomhet.

Fra en jobb i verkstedindustrien kom han med i fagforeningsarbeid, hvor sentrale tillitsvalgte og partifolk fikk øynene opp for ham. Han gjennomførte Folkehøyskolen på Sørmarka og Manchesterskolen. Etter en periode som journalist i Finnmark Dagblad var han med det første Fredskorpset til Uganda fra 1963. Han utdannet seg til sosionom.

Han mente norsk medlemskap i EEC, Nato og vår avhengighet av USA aldri ville føre til fred, og han meldte seg ut av Arbeiderpartiet. Han anså seg å være for venstreradikal for Ap og for høyrevridd for AKP, som han var så vidt innom.

Ved Uteseksjonen i Oslo, som oppsøkte ungdom på drift i sentrumsmiljøene, ble han i 17 år. Tor var leder i en periode. Han var varm og tålmodig, fikk tillit hos de ofte skeptiske unge, mange med dårlige erfaringer med sosialarbeidere. Gjennom UNGBO arbeidet han for ungdommers boforhold. Han sto støtt i de mange kamper han var med å kjempe. I et par år arbeidet han ved den norske sosialrådgivertjenesten i København, også der med oppsøkende arbeid blant norsk ungdom. De siste årene arbeidet Tor ved Psykiatrisk ungdomsteam i Oslo.

I fjor ga han ut sin selvbiografi Min kamp for fred, Norge ut av Nato.

Tor var vennesæl, sosialt engasjerende og hadde en lun humor. Han likte å samle venner rundt seg, gjerne med gode diskusjoner. Her ble han fort ivrig og viste sin store kunnskapsrikdom, samtidig som han virket stimulerende på oss andre.

Han døde 80 år gammel av ALS, en sykdom som han tok med stoisk ro, 24. oktober.