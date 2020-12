Svein Olav Arnesen

Nekrolog

Nå nettopp

Svein Olav døde mandag 30. november etter en kort sykdomsperiode, 71 år gammel. Vi har mistet en god venn og en viktig ressurs.

Vi kjente Svein Olav fra hans mange tillitsverv i Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening. Han hadde omsorg for andre medlemmer, vilje til å ta lederansvar og til å bidra med sin solide kompetanse, særlig innen teknologihistorie.

Svein Olav var utdannet sivilingeniør innen elektro fra NTH (NTNU) i 1973. Han hadde viktige jobber i privat, kommunal og statlig sektor, og avsluttet sin yrkeskarriere i Norges vassdrags- og energidirektorat i 2016.

Svein Olav ble medlem i Tekna som student i 1969. Han hadde viktige verv, blant annet som representant på alle Teknas Representantskapsmøter siden 1985. Han var i mange år engasjert i lokalavdelingen i Oslo og Akershus, som leder fra 2001 til 2004. I flere år var han også styremedlem i Ingeniørenes Hus AS.

De senere årene viet Svein Olav seg særlig til det teknologihistoriske arbeidet. Han var aktiv i Teknisk Museums venner, og ledet arbeidet med å reise bautaer for å hedre bragder av nasjonal betydning innen teknologi- og naturvitenskap. Blant disse var bautaen for å hedre «Norsk Petroleumsvirksomhet» i Stavanger i 2017 og for «Industrireising i Grenseland» ved Sør-Varanger gruver i Kirkenes i 2018.

Svein har mottatt Teknas Hederstegn og hedersbevisningen «Den gyldne bukk» for sin innsats.

Også på hjemstedet Strømmen, hvor han bodde med sin kone Kari og deres sønner, viet Svein Olav mye oppmerksomhet til industri- og teknologihistorie. Han var leder av Sagelvas venner og medforfatter i jubileumsboken «Sagelva 1520-2020».

I Tekna ser vi tilbake på samarbeidet med Svein Olav med takknemlighet og glede. Vi avslutter med et sitat fra en Tekna-ansatt ved Svein Olavs bortgang: «Fine, lune Svein Olav. Kvil i fred».