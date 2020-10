Nekrolog: Arvid Johannes Malme

Av Max Eien og Henry J. Grindheim, Østenstad Y’s Men’s Club

Nekrolog

Nå nettopp

En hedersmann er gått bort. Arvid Malme døde 25. september, 93 år gammel.

Han var født på Averøy på Nordmøre 4. februar 1927, som den yngste av 12 søsken. Han reiste til Oslo for å gå på gymnaset som femtenåring og bodde i Oslo-området storparten av livet. Han var ansatt i Lutherstiftelsen og Det Norske Bibelselskap før han begynte som kontorsjef i Norske Murmestres Landsforening. Senere ble han landsforeningens direktør, en stilling han innehadde til han gikk av med pensjon i 1994.

I Lutherstiftelsen møtte han Ruth, som han giftet seg med i 1953. De fikk tre barn og etter hvert både barnebarn og oldebarn. Arvid satte familien svært høyt, og de samlet seg ofte til latter og diskusjon.

Arvid engasjerte seg tidlig i kristent arbeid. I 1966 flyttet Arvid og Ruth til Asker og ble pådrivere for en egen menighet i Blakstad/Vettre-området. Arvid var sentral i byggekomiteen for Østenstad kirke, som sto ferdig i 1980. Han satt i menighetsrådet og var medlem av flere komiteer.

Han kom også med i Y’s Men-arbeidet. Han var president lokalt, distriktsleder og leder i Norge. Han satt i det internasjonale styret og var Area President for Europa. På Y’s Men’s internasjonale konvent i Oslo i 1992 ble han innsatt som International President. «Let’s care, let’s share» var Arvids motto. Arvid var opptatt av rettferdig fordeling. Ikke så rart at Y’s Men’s internasjonale hjelpeprosjekter rettet mot verdens fattigste var et av hans hjertebarn.

Arvid var en ressursperson med en naturlig autoritet som innga tillit hos dem han kom i kontakt med. Han hadde alltid tid til å gi råd og støtte. Han var en god lytter og delte villig med oss av sine erfaringer.

Vi sørger med hans Ruth, som stod trofast ved hans side gjennom 67 års ekteskap og med familien for øvrig.