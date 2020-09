Nekrolog: Alf Wang

Av Ketil A. Stene, Arne Fossum og Thore S. Jordet

Alf Wang døde 27. september, vel 83 år gammel. Alf hadde en mangslungen yrkeskarriere, og etter en tid på sjøen og i Oslo brannvesen begynte han i brannskadeavdelingen i Samvirke forsikring i 1963. Der Alf først gjorde seg bemerket, var som tillitsvalgt. Han var klubbleder og ble den første ansattrepresentanten i selskapets styre. Også samfunnsspørsmål opptok Alf sterkt, og han var aktiv i lokalpolitikken i Ås.

I 1971 ble Alf ansvarlig for produktutviklingen i skadeforsikring. Det var en krevende oppgave siden Samvirke sto utenfor tariffsamarbeidet i næringen. Alle tariffer og vilkår måtte utvikles på egen hånd. I 1975 dro han til Øst-Afrika som forsikringsrådgiver for kooperasjonen der. Han var utsendt av den internasjonale kooperative forsikringsalliansen. Med utgangspunkt i Tanzania dekket han åtte land.

Hjemme igjen ble han personalsjef i 1980. Fem år senere var han tilbake i skadeforsikring som assisterende forsikringssjef, før han ble viseadministrerende direktør med ansvar for skadeforsikring, teknologi og personal. Etter sykdom gikk Alf etter eget ønske over i stillingen som kvalitetssjef for å arbeide med saker han virkelig brant for. Hans visjon var å få organisasjonen til å fokusere sterkere på kvalitet i alle ledd og å gjøre de rette tingene riktig første gang. Samvirkes slagord – «Forsikring for folk flest» – ble utvidet til «Forenklet forsikring for folk flest».

Alf ble uførepensjonert i 1998. Kona Øyrun døde tidlig, og som pensjonist brukte Alf mye tid på golfbanen og i treningsstudio. Men sykdommen innhentet ham, og de siste årene var han på sykehjem i Moss.

Alf nøt stor tillit i organisasjonen, og vi er mange fra gamle Samvirke som vil savne Alf. Vi lyser fred over hans minne.