Nekrolog: Stein Kollandsrud

Av Tore Steen, Erling Ihle og Per O. Lie

Nekrolog

6 minutter siden

Stein Kollandsrud døde 14. august, i en alder av 97.

Kollandsrud ble ansatt i Bertel O. Steen 1. april 1952. Han var en godt skolert medarbeider med bakgrunn fra Milorg, realartium, krigsskole i England, Tysklandsbrigaden og Göteborg Tekniska Institut. Med sin tekniske bakgrunn fikk han først i oppgave å ivareta teknisk informasjon og reklamasjoner for lastebiler fra Mercedes-Benz, og ansvaret for salg av spesialkjøretøy og Unimog. Etter hvert ble arbeidsområdet utvidet til å gjelde ambulanser, brannbiler og MBtrac.

Fra 1980 bygde Kollandsrud opp avdelingen for spesialkjøretøy. Han fikk ansvaret da Forsvaret kjøpte 3000 feltvogner (Geländewagen) fra Mercedes-Benz og Sjøforsvaret seks ubåter fra Thyssen Industrie AG. Som en del av handelen ble det inngått nesten 400 eksportkontrakter for norsk industri – til en verdi av nesten 10 milliarder kroner. Gjenkjøpsavtalene ble formidlet med Kollandsrud i spissen.

Han sluttet som leder for Bertel O. Steen Industri i 1992, etter 40 år i konsernet, men han fortsatte å jobbe i ytterligere fem år. Kollandsrud har fått samtlige utmerkelser som Bertel O. Steen gir til sine medarbeidere. I 1994 ble han tildelt det tyske Fortjenstkors med bånd for sitt kontaktskapende arbeid mellom norsk og tysk industri.

Stein Kollandsrud betød veldig mye for Bertel O. Steen. Han var idérik, turte å tenke nytt, så mulighetene og visste å utnytte disse. Han var flink til å selge sine ideer og fikk folk med seg. Lynende intelligent, fremoverlent og uredd, men samtidig beskjeden. Han snakket med alle på like fot, enten det var mennesker høyt eller lavt på strå. Han var en høyt verdsatt leder og kollega, og et godt menneske.

Vi takker for mange års fremragende innsats og lyser fred over Stein Kollandsruds minne.