Helge Rykkja er død, syttiseks år gammel.

Han vokste opp i et hjem som ga grobunn for kunnskapstørst. Han utmerket seg tidlig både som skoleflink og opprørsk. Han ville mestre det meste. Han begynte på matematikk og marinbiologi før han gikk over til musikk, men strøk første gang til mellomfag fordi han brøt konvensjonene: Stemmekryssing og dim-akkorder hørte ikke hjemme i harmoniseringen.