Nekrolog: Kristine Gauslaa Gilje

En velkjent og avholdt kvinne på Sørlandet og Vestlandet, Kristine Gauslaa Gilje, gikk bort 19. mars, 90 år gammel.

Etter artium, husmorskole og Kristiansand lærerskole ble Kristine lærer ved Stavanger offentlige skole for døve i 1953. Dette arbeidet fenget henne i en slik grad at hun i 1978 tok eksamen som landets første tegnspråktolk. Seks år senere ble hun rektor ved Kongstein videregående skole, det regionale kompetansesenteret for døve og hørselshemmede unge i Rogaland, Vest- og Aust- Agder.

I tillegg til sitt livslange engasjement for døvesaken var Kristine og mannen Torstein sterkt engasjert i sørlandsdikteren Gabriel Scott. De ledet Gabriel Scott Selskabet entusiastisk og humørfylt fra 2001 til 2006. I det hele tatt var de et flott tospann, helt siden de forelsket seg under lærerstudiet.

Gleden over skjønnlitteratur og dikt fulgte Kristine gjennom hele livet. Som forteller og cicerone om sitt barndoms rike, Høvåg og Lillesand og store deler av Sørlandskysten, under Selskabets båtturer, var hun enestående. Sørlandets kysthistorie og Gauslaa-familiens Scott-interesse gjennom generasjoner fikk hun brakt videre med stor detaljrikdom. Hun husket alle navn, historier og hendelser. Også i familiens 16 fots motorbåt kruset hun kysten med utgangspunkt i sitt arvede sommersted, gården på Flesi.

Kristine betydde mye for mange både på Sørlandet og på Vestlandet fordi hun viste omsorg for folk som trengte henne. Livskallet var døvesaken, pasjonen Sørlandet og Gabriel Scott. Hun hadde en utstråling og et engasjement som mange la merke til. Hun slo ikke om seg med tomme ord, det skulle ha substans det hun kom med, både privat, i jobb og foreningsliv!