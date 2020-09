Nekrologer: Noralv Veggeland

Nekrolog

Av Inge Eidsvåg, Bernt Hagtvet og Lars Løvlie

Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk, døde 14. august, 79 år gammel. En vidtfavnende samfunnsforsker og institusjonsbygger har forlatt oss. Noralv var det man kunne kalle en offentlig intellektuell. Han mente at det hørte til embetspliktene å meddele seg til en bredere offentlighet, hvilket han gjorde hele tiden. Noralvs siste artikkel sto på trykk 25. juni, dagen han ble innlagt på sykehuset. Han gledet seg over debatter og idébryting, og han elsket å undervise. I klasserommet fikk han prøvd ut egne ideer. Han var skattet som veileder.

Noralvs yrkesaktive liv var primært knyttet til høyskolemiljøet på Lillehammer. Han var aktiv i fredsarbeid og ble en drivkraft i å få etablert Østlandsforskning, der han ble den første direktør. Ved Nordisk institutt for regionalpolitisk forskning i København kom han i intim kontakt med brede problemstillinger i EU. Gjennom forsknings- og undervisningsopphold i utlandet ble han del av internasjonale nettverk. Med særlig tyngde kritiserte han anvendelsen av bedriftsøkonomiske styringsregimer i offentlig sektor, som han mente svekket demokratisk innflytelse og førte til økt byråkratisering. I høst kommer et siste bind fra hans hånd.

Han kom fra Kvinesdal og var yngst i en søskenfokk på fire. Han ble cand.real. bare fire år etter artium med geografi hovedfag. Han underviste i Bodø mens han tok mellomfag i idéhistorie og filosofi. Med sin brede orientering var det naturlig at han etter hvert gikk i en humanistisk og samfunnsvitenskapelig retning. Økofilosofi og regionalpolitikk ble hans temaer. Der vil hans bidrag leve lenge.

Noralvs stemme er forstummet, men han har skrevet seg inn i historien gjennom sitt forfatterskap og sin publistikk. Vi sørger med Unni, Vegard og Frode.

Av Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet

Noralv Veggeland gikk bort 14. august, 79 år gammel. Han har siden 1973 arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer, nå Høgskolen i Innlandet. Han ble pensjonist i 2016, men fortsatte å produsere viktig forskning som aktiv professor emeritus.

32 år gammel kom Noralv kom til høgskolen. Han har vært læreren til flere av dagens ansatte. De husker ham som en dyktig underviser og en lyttende og klartenkt veileder, som bidro til at kandidatenes prosjekter fikk realisert sitt potensial.

Noralv ble høgskolens første rektor i 1976. Han fortsatte sin institusjonsbyggende virksomhet som forskningssjef ved Østlandsforskning og ledet også Nordic Institute of Regional Policy Reserach. Men Noralv var først og fremst forsker. Han sto på en plattform av kritisk teori, Habermas, positivismekritikk og Frankfurterskolen.

Noralv var en samfunnsforsker opptatt av empiri og politikk. Bare i 2020 finner vi 27 artikler og kronikker fra hans hånd, hvor dagsaktuelle emner behandles med fagkunnskap og snert. Noralvs forskning dekker hele spennet fra det lokale og regionale til det globale. Han deltok aktivt i det internasjonale kunnskapssamfunnet med kritikk og analyser av New Public Management, EUs politikk, reguleringsstaten og regional utvikling. Han har publisert artikler i vitenskapelige tidsskrifter i Vesten, Russland og Kina. En av hans bøker om den nordiske samfunnsmodellen befinner seg i Det hvite hus i Washington.

Noralv Veggeland har vært viktig for Høgskolen i Innlandet, som lærer, institusjonsbygger og forsker, men også som en god kollega og et omsorgsfullt medmenneske. Vi sender varme tanker til Unni og familien. Vi føler oss sikre på at studenter og ansatte, regionen, nasjonen og verden drar nytte av Noralvs arbeider i lang tid fremover.