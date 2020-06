Janne Margrethe Bondi Johannessen døde 15. juni etter et kort sykeleie, 59 år gammel.

Janne var professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun startet og ledet Tekstlaboratoriet og var mentor for en ny generasjon lingvister. Hun var stadig i media og hadde et stort internasjonalt forskernettverk. Men for oss var hun først og fremst freidige, selvstendige og lojale Janne fra folkeskolen i Asker.