Nekrolog: Per Jøstein Vaagan

Søndag morgen 7. juni døde Per Jøstein Vaagan. Per var født i Hellandsjøen i Trøndelag 3. august 1946, men bodde det meste av sitt liv i Drøbak.

Han var den første daglige lederen i Drøbak Golfklubb – et arbeid han skjøttet i hele 11 år. Han styrte med stødig hånd etter at banen ble åpnet i 1992. Han var viktig for å etablere en av landets mest veldrevne golfklubber. Stabil medlemsmasse, godt besøk, kvalitet på fairways og greener har gjort at klubben har stått støtt i mange av de utfordringene som har rammet Golf-Norge de senere år.