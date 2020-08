Stein og jeg traff hverandre på befalskurs i marinen i 1972, og dette ble starten på et vennskap for livet. Han tapte kampen mot kreften 15. juli, på vei mot sin 70-årsdag.

Med sin vennlige fremferd, sitt lune smil og sin karakteristiske latter var Stein et menneske det var lett å bli glad i. Når han i tillegg både var belest og hadde en livslang interesse for folk og samfunn, ga det rom for spennende diskusjoner og felles utvikling. Og han var en veldig god venn.