Bibliotekaren som for mange ble en viktig port inn til den store verden

Hun tok seg av alle med samme varme og omtanke og rettledet i bibliotekets ganger og irrganger.

Anne Kjelling opprettholdt sitt sterke engasjement helt til det siste, og hun vil bli dypt savnet, skriver nekrologforfatterne. Foto: Ken Opprann

Nekrolog

Av Geir Lundestad, Olav Njølstad, Helge Øystein Pharo og Bjørn Helge Vangen

Anne Cecilie Kjelling (født Hartvig i 1941) døde 20. januar etter et kort sykeleie. Anne Kjelling var bibliotekar hele sitt yrkesliv, tidlig i karrieren ved New York Public Library, senere ved flere norske bibliotek. I 1971 ble hun ansatt ved biblioteket på Nobelinstituttet i Oslo, hvor hun også hadde hatt praksis under utdannelsen. Der ble hun til hun i 2011 gikk av med pensjon.