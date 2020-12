Eli Marte Rusten

Nekrolog

Nå nettopp

Vår elskede venn og kollega, Eli Marte Rusten, døde 14. november. I vår ble hun diagnostisert med livmorhalskreft og lungekreft som spredde seg. Hun var lenge overbevist om at hun kom til å bli frisk, men sykdommen ble for tøff. Eli Marte har gjennom hele sitt liv prioritert alle andre enn seg selv.

Eli Marte var et arbeidsjern. Hun elsket jobben sin, og det ble vanskelig å innse at hun ikke kunne fortsette arbeidet for å bedre livet til mennesker med autisme og deres familier. Hun har gitt familier og barn, unge og voksne med autisme et bedre liv.

Eli Marte vokste opp med en eldre bror med autisme. Moren hennes var med å grunnlegge Autismeforeningen i Norge. Som ung startet Eli Marte sin egen karriere innen autismefeltet i Danmark, senere på Nordvoll skole i Oslo. Her jobbet hun i mange år. Hun var aktiv innen Autismeforeningen og begynte samarbeidet med Spiss i 2009. Eli Marte var en viktig del av kollegagruppen og jobbet med mange ulike oppgaver. Hun var en mye brukt foredragsholder både av private og offentlige arrangører og kjent som levende, tankevekkende og engasjerende i sin formidling.

Det kunne gå fort i svingene hos Eli Marte. Hun var utrolig flink til å se målet, men mest opptatt av de bitte små detaljene. «Djevelen ligger i detaljene», sa hun alltid, etterfulgt av en utredning om de lange linjene i samfunnsutviklingen. Det var lurt å følge godt med når hun snakket. Det kom alltid gullkorn vi kunne stjele, og Eli Marte var full av morsomme historier med læringspoeng fra de mange oppdragene hun hadde. Hun hatet moralisme, snudde opp ned på etablerte forestillinger og ga nye perspektiver til dem hun møtte. Hun fikk folk til å tenke.

Eli Marte var en god venn og kollega for oss alle og stilte alltid opp for Spiss. Hun vil bli dypt savnet og aldri glemt.