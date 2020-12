Bente Gullveig Alver

Nekrolog

18 minutter siden

Professor emerita i kulturvitenskap Bente Gullveig Alver døde 2. desember 2020, 79 år gammel.

Bente ble født på Jylland i 1941. Hun drømte om å bli skuespiller, men det var folklorist hun ble. Etter noen år som student i København flyttet hun til Oslo. Der avla hun magistergradseksamen i 1967. Avhandlingen handlet om norsk heksetro og trolldom og var et vitenskapelig nybrottsarbeid.

I 1973 flyttet hun til Bergen, der hun var med på å bygge opp Etnofolkloristisk institutt ved UiB. Hun ble professor i 1988 og disputerte i 1990 på en avhandling om folkemedisin og alternative behandlere. Med den markerte hun seg som forsker av internasjonalt format.

Bente var faglig aktiv fram til hun gikk av med pensjon i 2011. Pensjonstilværelsen var ikke noe hinder for engasjementet, og hun fortsatte å undervise med stort engasjement helt frem til i år. Bente var en foreleser og formidler av de sjeldne, med en tilstedeværelse som trollbandt både studenter og kolleger.

Tilstedeværelse er også et ord som karakteriserte henne som forsker. Hun var sterkt til stede i sine tekster med en særegen stemme, men viktigere er det at hun fikk menneskene i forskningsmaterialet til å tre frem som enkeltindivider. Ønsket om å forstå enkeltmenneskers livserfaringer og verdensanskuelser var en rød tråd i hennes arbeid. Det var også noe av drivkraften bak hennes store arbeid med forskningsetikk. Bente hadde en sentral rolle for utarbeidelsen av nasjonale etiske retningslinjer for humaniora og samfunnsvitenskap. Med dette fikk hennes virke betydning langt ut over eget fag.

Med Bentes bortgang har vi mistet en god venn, og kulturvitenskapen har mistet en markant forsker og faglig drivkraft.