Gudmund Olav Thorsen

Nekrolog

Nå nettopp

Gudmund Olav Thorsen, Olaf blant kjente, ble født i 1933 og døde 28. november 2020, 87 år gammel. Han vokste opp på Lindern i Oslo, dro til sjøs etter folkeskolen og seilte verden rundt. Han fortalte om alt fra hvalfangst i Sørishavet til judo i Japan. Olaf ble medlem av Travellers Club.

Under plikttjenesten gjennomførte han marinens første froskemannskurs, en krevende tjeneste der de ble opplært i skyting, nærkamp, sprengning og sabotasje, i tillegg til dykking med ulike apparater.

På midten av 60-tallet var han kaptein på Hydrofoilbåtene i Oslofjorden. I 1966 traff han Wenche som da jobbet i Båtservice. De giftet seg samme år. I 1967 fikk de Petter, Trine kom et par år etter.

Hydrofoilbåtene var svært utsatt for undervannsskader, så Olaf gjenopptok dykkingen for å utføre vedlikehold under vann.

Dette førte til opprettelsen av Skandinavisk Undervannsservice (SUS), det første kommersielle dykkerselskapet i Norge. SUS fikk mange spektakulære oppdrag over hele verden, blant annet for Handelsflåten. Selskapet var pionér i rengjøring av skipsskrog under vann. Jotun i Sandefjord fattet interesse for dette og ansatte Olaf i 1973. Familien flyttet til Sandefjord, og Olaf bygget opp tilsvarende virksomhet der.

På 70-tallet ble Olaf ansatt i Elf Aquitaine Norge, og arbeidet i Nordsjøen som dykkerleder frem til 1990. Han trente mye, og deltok to ganger på Ironman Triathlon på Hawaii, som en av de første nordmenn i denne konkurransen.

Olaf vil bli husket som en pionér innen froskemannsyrket. Han var en innovativ, ansvarsfull dykker og dedikert fagmann. Han var også en god og varm familiefar. Han beholdt sitt unge sinn til det siste, men et krevende arbeidsliv satte fysiske spor. En sliten kropp har nå fått hvile.