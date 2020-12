Gudrun Storaas

Nekrolog

20 minutter siden

Gudrun ble født 12. mai 1958. Hun gikk bort 25. november 2020, 62 år gammel.

Hun etterlater seg en voksen datter, Ingrid.

Gudrun utdannet seg ved høyskolen i Lillehammer og Universitetet i Oslo hvor hun etter hvert tok hovedfag i sosiologi. Hennes forskning om utstøting av eldre medarbeidere i daværende Trygdeetaten, er fortsatt relevant for måten eldre medarbeidere blir ivaretatt på.

Gudruns karriere handlet om mennesker. Hun arbeidet flere året i Posten med personal og HMS og hadde spennende stillinger som sosialkontakt, med blant annet ansvar for Akan-arbeidet i et postdistrikt.

Deretter arbeidet Gudrun en periode i konsulentbransjen som analytiker. Hun var også en kort tur innom Det Kongelige Hoff før hun gikk videre til Nærings- og handelsdepartementet. I departementet arbeidet hun igjen med HMS på arbeidsplassen

I 2010 valgte Gudrun å gå over til oss i Nav. Hun var ansatt som veileder ved Nav Bjerke før hun ble veileder ved Nav Frogner. De siste årene arbeidet hun med oppfølging av brukere med arbeidsavklaringspenger.

Gudrun var en fargeklatt av en kollega med godt humør og en herlig latter. Hun var engasjert i jobben sin, god med mennesker og en god støtte for de mange brukerne som fikk hjelp av henne. Hun var den som strakte seg for å levere det lille ekstra til brukerne. Hun var også en god kollega og brukte sin kompetanse innen arbeidsmiljø til å forbedre vår arbeidsplass.

Gudruns datter var viktig for henne og de hadde en tett og god relasjon.

På fritiden var Gudrun opptatt av å holde kroppen ved like gjennom et sunt kosthold. Hun brukte mye tid ute i skog og mark.

Gudrun var et lunt og varmt menneske som vi gjerne skulle hatt mange flere år sammen med.

Vi lyser fred over Gudruns minne.